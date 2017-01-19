Прикордонники на Одещині затримали партію сигарет на 375 тис. грн
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 19 січня. УНН. Міжвідомча група у складі співробітників Держприкордонслужби, представників прокуратури, СБУ, Нацполіції та ДФС затримали вантажівку MAN поштових перевезень, якою перевозили контрабандний товар, на автошляху “Подільськ — Балта”. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Під час огляду автомобіля було виявлено вантаж сигарет іноземного виробництва без акцизних марок. Всього в авто знаходилось 25 ящиків із 12,5 тис. пачок сигарет. Попередня сума оцінки затриманих тютюнових виробів склала 375 тис. грн. Наразі встановлюється коло осіб, причетних до переміщення товару.
Нагадаємо, 29 грудня, після опівночі прикордонники Львівщини виявили велику партію тютюнових виробів в пункті пропуску “Рава-Руська”.