Пограничники в Одесской области задержали партию сигарет на 375 тыс. грн
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 19 января. УНН. Межведомственная группа в составе сотрудников Госпогранслужбы, представителей прокуратуры, СБУ, Нацполиции и ГФС задержали грузовик MAN почтовых перевозок, которым перевозили контрабандный товар, на автодороге "Подольск - Балта". Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
При осмотре автомобиля был обнаружен груз сигарет иностранного производства без акцизных марок. Всего в авто находилось 25 ящиков с 12,5 тыс. пачек сигарет. Предварительная сумма оценки задержанных табачных изделий составила 375 тыс. грн. Устанавливается круг лиц, причастных к перемещению товара.
Напомним, 29 декабря, после полуночи пограничники Львовской области обнаружили крупную партию табачных изделий в пункте пропуска "Рава-Русская".