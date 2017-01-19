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Пограничники в Одесской области задержали партию сигарет на 375 тыс. грн

Пограничники в Одесской области задержали партию сигарет на 375 тыс. грн

Киев • УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 19 января. УНН. Межведомственная группа в составе сотрудников Госпогранслужбы, представителей прокуратуры, СБУ, Нацполиции и ГФС задержали грузовик MAN почтовых перевозок, которым перевозили контрабандный товар, на автодороге "Подольск - Балта". Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

При осмотре автомобиля был обнаружен груз сигарет иностранного производства без акцизных марок. Всего в авто находилось 25 ящиков с 12,5 тыс. пачек сигарет. Предварительная сумма оценки задержанных табачных изделий составила 375 тыс. грн. Устанавливается круг лиц, причастных к перемещению товара.

Напомним, 29 декабря, после полуночи пограничники Львовской области обнаружили крупную партию табачных изделий в пункте пропуска "Рава-Русская".

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