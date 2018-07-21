Прикордонники на Одещині допомагали за хабарі ввозити товари з Придністров'я
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. На Одещині ліквідували канал переміщення товарів з Придністров’я в Україну. Про це повідомляє відділ комунікацій зі ЗМІ адміністрації ДПСУ, передає УНН.
Як розповіли у ДПСУ, правоохоронці протягом декількох місяців документували незаконні переправлення моторними човнами товарів підакцизної групи, які переміщували через Кучурганський лиман з території невизнаної ПМР в Україну.
Заходи проводилися у рамках кримінального провадження, відкритого за ст.368, 369, 419 КК України.
Днями правоохоронці спільно із прикордонниками провели низку слідчих дій та обшуків за адресами проживання фігурантів кримінального провадження. Це — громадяни України, жителі смт Лиманське, що в Роздільнянському районі Одеської області.
“У результаті обшуків вилучено речові докази, зокрема засоби мобільного зв’язку, за допомогою яких підтримувався прихований зв’язок під час здійснення кримінального правопорушення, пристрої відеоспостереження, сигнальні міни та незареєстрована холодна зброя. Наразі одному з організаторів протиправного угрупування оголошено підозру у вчинені зазначених злочинів”, — додали прикордонники.
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Також співробітники внутрішньої та власної безпеки викрили низку посадових осіб серед військовослужбовців відділу “Лиманське” Білгород-Дністровського прикордонного загону.
“Останні, діючи у попередній змові з контрабандистами та використовуючи своє службове становище, за неправомірну вигоду сприяли у здійсненні протиправної діяльності на кордоні, надаючи інформації про охорони кордону та наявність прикордонних нарядів”, — зазначили в ДПСУ.
Нагадаємо, в Одесі ліквідовано канал контрабанди зброї з країн Заходу.