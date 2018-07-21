Пограничники в Одесской области помогали за взятки ввозить товары из Приднестровья

Как рассказали в ГПСУ, правоохранители в течение нескольких месяцев документировали незаконные переправки моторными лодками товаров подакцизной группы, которые перемещали через Кучурганский лиман из территории непризнанной ПМР в Украину.

Мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ст.368, 369, 419 УК Украины.

На днях правоохранители совместно с пограничниками провели ряд следственных действий и обысков по адресам проживания фигурантов уголовного производства. Это - граждане Украины, жители пгт Лиманское, что в Раздельнянском районе Одесской области.

"В результате обысков изъяты вещественные доказательства, в частности средства мобильной связи, с помощью которых поддерживалась скрытая связь при осуществлении уголовного преступления, устройства видеонаблюдения, сигнальные мины и незарегистрированное холодное оружие. Сейчас одному из организаторов противоправной группировки объявлено подозрение в совершении указанных преступлений", - добавили пограничники.

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Также сотрудники внутренней и собственной безопасности разоблачили ряд должностных лиц среди военнослужащих отдела "Лиманское" Белгород-Днестровского пограничного отряда.

"Последние, действуя по предварительному сговору с контрабандистами и используя свое служебное положение, за неправомерную выгоду способствовали в осуществлении противоправной деятельности на границе, предоставляя информацию об охране границы и наличии пограничных нарядов", - отметили в ГПСУ.

Напомним, в Одессе ликвидирован канал контрабанды оружия из стран Запада.