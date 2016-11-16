Прикордонники на Херсонщині з початку року виявили майже 500 порушень
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 16 листопада. УНН. З початку року на Херсонщині за порушення прикордонного режиму до адміністративної відповідальності притягнуто майже 500 громадян та накладено штрафів більше ніж на 40 тисяч гривень. Про це УНН повідомив
помічник начальника Херсонського прикордонного загону, начальник прес-служби Іван Шевцов.
Прикордонний режим регламентує правила в’їзду, тимчасового перебування, проживання, пересування громадян України та інших осіб, провадження робіт, облік та тримання маломірних суден та інші питання, передбачені Постановою Кабінету Міністрів України от 27.07.1998 р. № 1147 “Про прикордонний режим”. За порушення вказаних правил особи несуть адміністративну відповідальність за статтею 202 КУпАП.
В Херсонській області прикордонний режим діє в межах Генічеського, Голопристанського, Каланчацького, Скадовського, Чаплинського та Новотроїцького районах.