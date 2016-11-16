Пограничники в Херсонской области с начала года выявили почти 500 нарушений
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 16 ноября. УНН. С начала года в Херсонской области за нарушение пограничного режима к административной ответственности привлекли почти 500 граждан и наложили штрафов более чем на 40 тыс. гривен. Об этом сообщил УНН помощник начальника Херсонского пограничного отряда, начальник пресс-службы Иван Шевцов.
Пограничный режим регламентирует правила въезда, временного пребывания, проживания, передвижения граждан Украины и других лиц, проведения работ, учет и содержание маломерных судов и другие вопросы, предусмотренные постановлением Кабинета министров Украины от 27.07.1998 г. № 1147 "О пограничном режиме". За нарушение указанных правил лица несут административную ответственность по статье 202 КУоАП.
В Херсонской области пограничный режим действует в пределах Генического, Голопристанского, Каланчацкого, Скадовского, Чаплинского и Новотроицкого районов.