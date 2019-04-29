Для прикордонників планують здати 24-поверхову висотку у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Києві, ймовірно до Дня незалежності України, Держприкордонслужба планує здати для прикордонників 24-поверховий будинок із 160-ма квартирами та закласти фундамент ще для двох будинків. Про це повідомив голова ДПСУ Петро Цигикал, передає УНН з посиланням на прес-службу прикордонного відомства.
"Зараз у Держприкордонслужбі будується 24 об’єкти... Наразі ми здаємо квартири в різних містах України. Так, житло отримали у Сумах, Хмельницькому і Херсоні, крім того, додатково закуповуємо квартири", - розповів Цигикал.
Зі слів Цигикала, в столиці, ймовірно до Дня незалежності України, ДПСУ планує здати для прикордонників 24-поверховий будинок із 160-ма квартирами та закласти фундамент ще для двох будинків, додали у відомстві.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, яким Державній прикордонній службі передаються в постійне користування земельні ділянки завширшки не менше 50 метрів уздовж лінії державного кордону.