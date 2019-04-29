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Для прикордонників планують здати 24-поверхову висотку у Києві

Для прикордонників планують здати 24-поверхову висотку у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. У Києві, ймовірно до Дня незалежності України, Держприкордонслужба планує здати для прикордонників 24-поверховий будинок із 160-ма квартирами та закласти фундамент ще для двох будинків. Про це повідомив голова ДПСУ Петро Цигикал, передає УНН з посиланням на прес-службу прикордонного відомства.

"Зараз у Держприкордонслужбі будується 24 об’єкти... Наразі ми здаємо квартири в різних містах України. Так, житло отримали у Сумах, Хмельницькому і Херсоні, крім того, додатково закуповуємо квартири", - розповів Цигикал.

Зі слів Цигикала, в столиці, ймовірно до Дня незалежності України, ДПСУ планує здати для прикордонників 24-поверховий будинок із 160-ма квартирами та закласти фундамент ще для двох будинків, додали у відомстві.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, яким Державній прикордонній службі передаються в постійне користування земельні ділянки завширшки не менше 50 метрів уздовж лінії державного кордону.

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