Рада хоче віддати прикордонникам землю уздовж кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект, яким Державній прикордонній службі передаються в постійне користування земельні ділянки завширшки не менше 50 метрів уздовж лінії державного кордону. "За" відповідний законопроект №6777 проголосувало 227 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Метою ухвалення акта є створення належних умов для інженерно-технічного облаштування державного кордону України із суміжними державами, насамперед з Російською Федерацією, з метою забезпечення виконання Держприкордонслужбою завдань з охорони та захисту державного кордону.
Перед голосування голова Верховної Ради України Андрій Парубій повідомив, що до другого читання народним депутатам потрібно буде внести зміни в законопроект, якими визначити, як не порушити права громадян України, житло яких розташовується на лінії державного кордону та входить в зону, передбачену для надання в постійне користування Держприкордонслужбі.
Нагадаємо, раніше у ГПУ назвали "приватними" 150 км кордону з Угорщиною. У листопаді суд остаточно повернув "приватний кордон" на Закарпатті державі.