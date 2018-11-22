Суд остаточно повернув “приватний кордон” на Закарпатті державі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Верховний Суд залишив у силі рішення двох попередніх інстанцій про повернення в державну власність 19 га землі прикордонної смуги, які були незаконно приватизовані. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури, передає УНН.
У прес-службі прокуратури розповіли, що всупереч українському законодавству у Закарпатській області у 2014 році" було передано у приватну власність 10 громадян земельні ділянки загальною площею 19 га для ведення особистого селянського господарства. Потім ці землі були віддані двом фізичним особам.
“Проте спірні землі належать до складу прикордонної смуги, що перебуває під охороною Мукачівського прикордонного загону, та розташовані між КПП „Косино“ і КПП „Лужанка“, у зоні облаштування й утримання інженерно-технічних споруд та огорож лінії державного кордону України”, — уточнили у прокуратурі.
Прокуратурою Закарпатської області пред’явлено позови про визнання недійсними та скасування наказів Головного управління Держземагентства у Закарпатській області і повернення у державну власність земельної ділянки з незаконного володіння.
Рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій позовні вимоги прокурора Закарпатської області задоволено.
Водночас, не полишаючи спроб зберегти у своєму протиправному володінні вказані землі, відповідачі звернулися із касаційними скаргами до Верховного Суду, який за результатами розгляду справи відхилив їхні скарги, а судові рішення залишив без змін.
Нагадаємо, восени минулого року у Береговському районі Закарпатської області було викрито неконтрольовану ділянку кордону у вигляді 134 га землі на 5-кілометровій ділянці уздовж українсько-угорського кордону, якою протяго грудня 2014 — березня 2015 року володіла родина місцевого авторитета Атіли Горвата на прізвисько “Докі”.