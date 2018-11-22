Суд остаточно повернув “приватний кордон” на Закарпатті державі

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Верховний Суд залишив у силі рішення двох попередніх інстанцій про повернення в державну власність 19 га землі прикордонної смуги, які були незаконно приватизовані. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури, передає УНН.