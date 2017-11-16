Військова прокуратура разом з прикордонниками проводять спецоперацію на Закарпатті

“Військовою прокуратурою західного регіону спільно з Державною прикордонною службою на даний час проводяться в рамках розслідування кримінального провадження понад 100 обшуків з метою документування протиправної діяльності організованої групи, яка причетна до незаконного відчуження земель прикордонної смуги, а також займалася організацією протиправного обігу особливо небезпечних наркотичних засобів як на території України, так і за її межами з використанням цих земельних ділянок, які були наближені до прикордонної смуги”, - розповів він.

За словами О.Сенюка, до цього слідчих дій залучено більше ніж 300 як прокурорсько-слідчих працівників, так і оперативних підрозділів, а також близько 70 одиниць автомобільної та спеціальної техніки.

“Слідчі дії наразі тривають. Є вже певні результати: вилучили значні обсяги особливо небезпечного наркотичного засобу в одного з фігурантів”, — уточнив прокурор.

Він додав, що обшуки відбуваються як у приватних оселях, так і суб’єктів підприємницької діяльності, які можуть бути причетними до заволодіння цими земельними ділянками, а також до виготовлення і розповсюдження наркотичних засобів.

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