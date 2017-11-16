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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 23002 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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18:02 • 72339 просмотра

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14:39 • 77439 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 95217 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 97321 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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Военная прокуратура вместе с пограничниками проводят спецоперацию на Закарпатье

Военная прокуратура вместе с пограничниками проводят спецоперацию на Закарпатье

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. Военная прокуратура Западного региона Украины совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы проводят 100 обысков в возможных фигурантов незаконного захвата земель пограничной полосы на Закарпатье, а также организаторов незаконного изготовления и распространения наркотиков. Об этом сообщил УНН военный прокурор Западного региона Олег Сенюк.

"Военной прокуратурой Западного региона совместно с Государственной пограничной службой в настоящее время проводятся в рамках расследования уголовного производства более 100 обысков с целью документирования противоправной деятельности организованной группы, имеющей отношение к незаконному отчуждению земель пограничной полосы, а также занималась организацией противоправного обращения особо опасных наркотических средств как на территории Украины, так и за ее пределами с использованием этих земельных участков, которые были приближены к пограничной полосы ", - рассказал он.

По словам О.Сенюка, к этим следственным действиям привлечено более 300 как прокурорско-следственных работников, так и оперативных подразделений, а также около 70 единиц автомобильной и специальной техники.

"Следственные действия пока продолжаются. Есть уже определенные результаты: изъяли значительные объемы особо опасного наркотического средства у одного из фигурантов", - уточнил прокурор.

Он добавил, что обыски проходят как в частных домах, так и субъектов предпринимательской деятельности, которые могут быть причастны к завладению этими земельными участками, а также к изготовлению и распространению наркотических средств.

Как сообщал УНН, почти 2 тыс. военных сил Специальных операций ВСУ отметили спецнаградамы.

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