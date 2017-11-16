Военная прокуратура вместе с пограничниками проводят спецоперацию на Закарпатье

"Военной прокуратурой Западного региона совместно с Государственной пограничной службой в настоящее время проводятся в рамках расследования уголовного производства более 100 обысков с целью документирования противоправной деятельности организованной группы, имеющей отношение к незаконному отчуждению земель пограничной полосы, а также занималась организацией противоправного обращения особо опасных наркотических средств как на территории Украины, так и за ее пределами с использованием этих земельных участков, которые были приближены к пограничной полосы ", - рассказал он.

По словам О.Сенюка, к этим следственным действиям привлечено более 300 как прокурорско-следственных работников, так и оперативных подразделений, а также около 70 единиц автомобильной и специальной техники.

"Следственные действия пока продолжаются. Есть уже определенные результаты: изъяли значительные объемы особо опасного наркотического средства у одного из фигурантов", - уточнил прокурор.

Он добавил, что обыски проходят как в частных домах, так и субъектов предпринимательской деятельности, которые могут быть причастны к завладению этими земельными участками, а также к изготовлению и распространению наркотических средств.

Как сообщал УНН, почти 2 тыс. военных сил Специальных операций ВСУ отметили спецнаградамы.