Суд окончательно вернул "частную границу" на Закарпатье государству

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. Верховный Суд оставил в силе решение двух предыдущих инстанций о возвращении в государственную собственность 19 га земли пограничной полосы, которые были незаконно приватизированы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры, передает УНН.

В пресс-службе прокуратуры рассказали, что вопреки украинскому законодательству в Закарпатской области в 2014 году "было передано в частную собственность 10 граждан земельные участки общей площадью 19 га для ведения личного сельского хозяйства. Затем эти земли были отданы двум физическим лицам.

"Однако спорные земли входят в состав пограничной полосы, находящейся под охраной Мукачевского пограничного отряда, и расположены между КПП "Косино" и КПП "Лужанка", в зоне обустройства и содержания инженерно-технических сооружений и ограждений линии государственной границы Украины", - уточнили в прокуратуре.

Прокуратурой Закарпатской области предъявлены иски о признании недействительными и отмене приказов Главного управления Госземагентства в Закарпатской области и возвращении в государственную собственность земельного участка из незаконного владения.

Решениями судов первой и апелляционной инстанций исковые требования прокурора Закарпатской области удовлетворены.

В то же время, не оставляя попыток сохранить в своем противоправном владении указанные земли, ответчики обратились с кассационными жалобами в Верховный Суд, который по результатам рассмотрения дела отклонил их жалобы, а судебные решения оставил без изменений.

Напомним, осенью прошлого года в Береговском районе Закарпатской области было раскрыто неконтролируемый участок границы в виде 134 га земли на 5-километровом участке вдоль украинского-венгерской границы, которой в течение декабря 2014 года - марта 2015 года владела семья местного авторитета Аттилы Горвата по прозвищу "Доки" .

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