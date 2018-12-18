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Рада хочет отдать пограничникам землю вдоль границы

Киев • УНН

 • 8182 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, которым Государственной пограничной службе передаются в постоянное пользование земельные участки шириной не менее 50 метров вдоль линии государственной границы. "За" соответствующий законопроект №6777 проголосовало 227 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Рада хочет отдать пограничникам землю вдоль границы

Целью принятия акта является создание условий для инженерно-технического обустройства государственной границы Украины с сопредельными государствами, прежде всего с Российской Федерацией, с целью обеспечения выполнения Госпогранслужбой задач по охране и защите государственной границы.

Перед голосованием глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий сообщил, что ко второму чтению народным депутатам нужно будет внести изменения в законопроект, которыми определить, как не нарушить права граждан Украины, жилье которых располагается на линии государственной границы и входит в зону, предусмотренную для предоставления в постоянное пользование Госпогранслужбы.

Напомним, ранее в ГПУ назвали "частными" 150 км границы с Венгрией. В ноябре суд окончательно вернул "частную границу" на Закарпатье государству.

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