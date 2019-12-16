Придорожні кафе, де смертельно отруїлися "миколаївські" далекобійники, й досі працюють - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У придорожніх кафе на Миколаївщині 14 грудня смертельно отруїлися двоє далекобійників, ще троє — були доправлені до лікарні. Допоки причина смерті чоловіків не встановлена, кафетерії, де останні їли та випивали, продовжують працювати. Про це УНН повідомили у поліції Миколаївської області.
"Поки така ситуація: зараз триває експертиза самих тіл загиблих, і лише від експертизи, коли будуть її результати - будуть вирішуватися питання (про закриття чи не закриття кафе - ред.)
Кримінальна справа відкрита по факту того, що люди померли, стаття 115 КК, але чекаємо експертизи. Що покаже експертиза, і потім, можливо, буде перекваліфікація і буде вирішуватися питання щодо цих закладів, де вони харчувалися. Поки немає експертизи - їх ніхто не закривав.
На результати експертизи ми чекаємо сьогодні", - повідомили в пресслужбі обласної поліції.
Нагадаємо, що, зі слів свідків, попередньо було встановлено, що чоловіки вживали алкоголь та їжу у придорожньому кафе. Нібито йдеться про кафе "Усадьба". Зразки продуктів харчування та спиртних напоїв були вилучені правоохоронцями та направлені на експертизу.
Також повідомлялося, що на місці правоохоронці вилучили пластикову тару невідомого походження з білою рідиною та характерним запахом етилового спирту.
Як писав УНН, на Львівщині двоє дітей отруїлися чадним газом.