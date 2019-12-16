Придорожные кафе, где смертельно отравились "николаевские" дальнобойщики, до сих пор работают - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В придорожных кафе в Николаевской области 14 декабря смертельно отравились двое дальнобойщиков, еще трое - были доставлены в больницу. Пока причина смерти мужчин не установлена, кафетерии, где последние ели и выпивали, продолжают работать. Об этом сообщили УНН в полиции Николаевской области.
"Пока такая ситуация: сейчас идет экспертиза самих тел погибших, и только от экспертизы, когда будут ее результаты - будут решаться вопросы (о закрытии или не закрытии кафе - ред.)
Уголовное дело возбуждено по факту того, что люди умерли, статья 115 УК, но ждем экспертизы. Что покажет экспертиза, и затем, возможно, будет переквалификация и будет решаться вопрос по этим учреждениям, где они питались. Пока нет экспертизы - их никто не закрывал.
Результатов экспертизы мы ждем сегодня", - сообщили в пресс-службе областной полиции.
Напомним, что, по словам свидетелей, предварительно было установлено, что мужчины употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе. Якобы речь идет о кафе "Усадьба". Образцы продуктов питания и спиртных напитков были изъяты правоохранителями и направлены на экспертизу.
Также сообщалось, что на месте правоохранители изъяли пластиковую тару неизвестного происхождения с белой жидкостью и характерным запахом этилового спирта.
Как писал УНН, во Львовской области двое детей отравились угарным газом.