Придбаний Україною британський криголам рушив з Данії до Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Національний антарктичний науковий центр повідомив, що придбаний Україною в серпні британський криголам “Джеймс Кларк Росс” почав свій рух з Данії до України. Очікується, що він прибуде в Одесу за три тижні, передає УНН із посиланням на Facebook наукового центру.
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“Криголам „Джеймс Кларк Росс“ вже в дорозі в Одесу. Сьогодні, 18 вересня 2021 року, науково-дослідне судно — криголам „Джеймс Кларк Росс“ — вирушив з Фредеріксгавену (Данія) до Одеси під нашим синьо-жовтим прапором. До цього часу була проведена значна робота з перереєстрації та страхування судна, отримання нових радіопозивних тощо.
На борту флагмана українського дослідницького флоту два капітани: український капітан Олег Новосильний та британський „капітан-наставник“ Саймон Воллес”, — розповіли у науковому центрі.
Деталі
Науковці розповіли, що попереду судно чекає майже три тижні мандрівки через три моря Європи: Північне, Середземне та Чорне. “Потім в Одесі, після завершення всіх потрібних формальностей, відбудеться офіційне представлення судна та буде повідомлено його нову назву”, — резюмували у повідомленні.
Нагадаємо
У серпні Україна придбала британський криголам “Джеймс Кларк Росс” (RRS “James Clark Ross”).