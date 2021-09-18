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Приобретенный Украиной британский ледокол отправился из Дании в Одессу

Приобретенный Украиной британский ледокол отправился из Дании в Одессу

Киев  •  УНН

 • 27865 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Национальный антарктический научный центр сообщил, что приобретенный Украины в августе британский ледокол "Джеймс Кларк Росс" начал свое движение из Дании в Украину. Ожидается, что он прибудет в Одессу за три недели, передает УНН со ссылкой на Facebook научного центра.

Цитата

“Ледокол „Джеймс Кларк Росс“ уже в пути в Одессу. Сегодня, 18 сентября 2021, научно-исследовательское судно — ледокол „Джеймс Кларк Росс“ — отправился из Фредериксгавена (Дания) в Одессу под нашим сине-желтым флагом. К этому времени была проведена значительная работа по перерегистрации и страхованию судна, получения новых радиопозывных и тому подобное.

На борту флагмана украинского исследовательского флота два капитана: украинский капитан Олег Новосильный и британский „капитан-наставник“ Саймон Уоллес”, — рассказали в научном центре.

Детали

Ученые рассказали, что впереди судно ждет почти три недели путешествия через три моря Европы: Северное, Средиземное и Черное. “Потом в Одессе, после завершения всех необходимых формальностей, состоится официальное представление суда и будет сообщено его новое название”, — резюмировали в сообщении.

Напомним

В августе Украина приобрела британский ледокол “Джеймс Кларк Росс” (RRS “James Clark Ross”).

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