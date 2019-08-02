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Причин для протестів феросплавників немає, необхідна модернізація підприємств — Кухар

Причин для протестів феросплавників немає, необхідна модернізація підприємств — Кухар

Київ • УНН

 • 10832 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Ціна електроенергії для промпідприємств буде нижчою, ніж в минулому році, мітинги працівників феросплавних підприємств не мають об'єктивних причин, протестна активність зійде нанівець. Про це заявив викладач макроекономіки бізнес-школи "МІМ-Київ" Михайло Кухар, передає УНН.

"Я думаю, що переживання представників феросплавної галузі марні. Вони просто прослідкують за ситуацією на ринку ще місяць-два і побачать, що мітингувати немає про що. Що ситуація на ринку рівна і всіх влаштовує", - вважає М. Кухар.

На думку експерта, введення конкурентного ринку електроенергії в Україні є важливою частиною структурних реформ. Реформа являє собою важливу віху в побудові в Україні відкритого конкурентного ринкового середовища, ключовим індикатором ринкових реформ і виконання міжнародних зобов'язань. Також Кухар прогнозує зниження вартості електроенергії найближчим часом.

"Біржова торгівля електроенергією – це довгоочікуваний крок, який треба було зробити, який ми, на щастя, зробили. Були заздалегідь відомі наміри представників саме феросплавної галузі зупинити введення ринку. Але Україну вже похвалив і МВФ, і європейське співтовариство за те, що ми ввели ще один цивілізований чесний ринок у себе. Так що, не думаю, що ми будемо повертати назад. Я вважаю, що 2-3 місяці – і проблем із вартістю електроенергії в Україні не буде. Вона буде нижчою, ніж у минулому році", - стверджує М. Кухар.

Експерти вважають, що прозоре ринкове ціноутворення на енергоресурси є оптимальним стимулом для модернізації та підвищення енергоефективності української промисловості, в т. ч. феросплавних підприємств.

"Проблема в тому, що не було (до реформи ринку електроенергії – ред.) стимулів для модернізації, для зниження енерговитрат. Тому що тарифи на електроенергію завжди були досить низькими. Не можна якимось адміністративними методами стимулювати власників (підприємств – ред.) до модернізації. Це потрібно робити економічними методами", - вважає керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій.

Як повідомляють ЗМІ, починаючи з 31 липня працівники "Запорізького заводу феросплавів", "Нікопольського заводу феросплавів" та "Дніпроазоту" (підконтрольна Ігорю Коломойському) проводять мітинги під будівлями НКРЕКП та НЕК "Укренерго". Вимога мітингувальників — надати пільгові тарифи на електроенергію для цих підприємств.

Нагадаємо, 1 липня в Україні запрацював новий ринок електроенергії. Реформа ринку електроенергії передбачає впровадження європейської моделі, яка спрямована на стимулювання конкуренції. Реформа проведена відповідно до зобов'язань України перед Європейським Енергоспівтовариством (імплементація положень Третього енергопакету ЄС). Реформа ринку електроенергії – одна з умов надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС на суму 500 млн євро.

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