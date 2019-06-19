При пожежі у Кривому Розі постраждали троє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Під час пожежі у квартирі у місті Кривий Ріг постраждали троє дітей. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Так, у середу об 11:38 до рятувальників надійшло повідомлення, що горить балкон на другому поверсі будинку по вулиці Невській Покровського району.
"Прибувши на місце, рятувальники встановили, що пожежа виникла на балконі квартири, яка розташована на другому поверсі 4-поверхового житлового будинку. На момент виникнення займання, всередині помешкання знаходилось троє малолітніх дітей", - йдеться в повідомленні.
До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів місцеві допомогли дітлахам покинути палаючу оселю.
"Співробітниками швидкої медичної допомоги хлопчика, 2013 року народження, та двох дівчаток, 2011 та 2015 років народження госпіталізовано до Криворізької міської клінічної лікарні №8. За попереднім діагнозом постраждалі діти перебувають у шоковому стані. Окрім цього, у хлопчика діагностовано перелом плеча", - повідомили рятувальники.
Вогонь пошкодив домашнє майно у квартирі та на балконі 2-го поверху, домашнє майно на балконі 3-го поверху, вікна та обшивку балкону, розташованого на 4 поверсі будинку. Загальна площа пожежі склала 30 кв.м.
Вогонь локалізували об 11:51 та ліквідували о 12:04.
Причину пожежі встановлюють правоохоронні органи.
Нагадаємо, в Одеській області горіло відділення Одеського обласного медичного центру психічного здоров’я.
За даними поліції, внаслідок пожежі загинуло 6 осіб та госпіталізовано 5 осіб, з яких наступного дня в лікарні померла 1 особа.