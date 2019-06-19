При пожаре в Кривом Роге пострадали трое детей

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 70933 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 154524 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 130487 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 192133 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 239081 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 205288 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 241107 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 207081 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 480149 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 240398 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
71%
Популярные новости

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

6 апреля, 08:40 • 55828 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

6 апреля, 08:59 • 86761 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

6 апреля, 09:28 • 59684 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

6 апреля, 10:08 • 85136 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

13:09 • 20898 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 254244 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 232256 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 317752 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 480155 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 573267 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

13:09 • 21025 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 192140 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 76772 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 73520 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 79122 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

При пожаре в Кривом Роге пострадали трое детей

Киев • УНН

 • 10356 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Во время пожара в квартире в городе Кривой Рог пострадали трое детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

При пожаре в Кривом Роге пострадали трое детей

Так, в среду в 11:38 к спасателям поступило сообщение, что горит балкон на втором этаже дома по улице Невской Покровского района.

"Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник на балконе квартиры, расположенной на втором этаже 4-этажного жилого дома. На момент возникновения возгорания, внутри помещения находилось трое малолетних детей", - говорится в сообщении.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений местные помогли детям покинуть горящее помещение.

"Сотрудниками скорой медицинской помощи мальчика 2013 года рождения, и двух девочек 2011 и 2015 рождения госпитализированы в Криворожскую городскую клиническую больницу №8. По предварительному диагнозу пострадавшие дети находятся в шоковом состоянии. Кроме этого, у мальчика диагностирован перелом плеча", - сообщили спасатели.

Огонь повредил домашнее имущество в квартире и на балконе 2-го этажа, домашнее имущество на балконе 3-го этажа, окна и обшивку балкона, расположенного на 4 этаже дома. Общая площадь пожара составила 30 кв.м.

Огонь локализован о 11:51 и ликвидировали в 12:04.

Причина пожара устанавливается правоохранительные органы.

Напомним, в Одесской области горело отделение Одесского областного медицинского центра психического здоровья.

По данным полиции, в результате пожара погибли 6 человек и госпитализированы 5 человек, из которых на следующий день в больнице умер 1 человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$66.30
Bitcoin
$80,798.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,684.88