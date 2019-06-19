При пожаре в Кривом Роге пострадали трое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Во время пожара в квартире в городе Кривой Рог пострадали трое детей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Так, в среду в 11:38 к спасателям поступило сообщение, что горит балкон на втором этаже дома по улице Невской Покровского района.
"Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник на балконе квартиры, расположенной на втором этаже 4-этажного жилого дома. На момент возникновения возгорания, внутри помещения находилось трое малолетних детей", - говорится в сообщении.
До прибытия пожарно-спасательных подразделений местные помогли детям покинуть горящее помещение.
"Сотрудниками скорой медицинской помощи мальчика 2013 года рождения, и двух девочек 2011 и 2015 рождения госпитализированы в Криворожскую городскую клиническую больницу №8. По предварительному диагнозу пострадавшие дети находятся в шоковом состоянии. Кроме этого, у мальчика диагностирован перелом плеча", - сообщили спасатели.
Огонь повредил домашнее имущество в квартире и на балконе 2-го этажа, домашнее имущество на балконе 3-го этажа, окна и обшивку балкона, расположенного на 4 этаже дома. Общая площадь пожара составила 30 кв.м.
Огонь локализован о 11:51 и ликвидировали в 12:04.
Причина пожара устанавливается правоохранительные органы.
Напомним, в Одесской области горело отделение Одесского областного медицинского центра психического здоровья.
По данным полиции, в результате пожара погибли 6 человек и госпитализированы 5 человек, из которых на следующий день в больнице умер 1 человек.