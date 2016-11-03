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При обстрілі околиць Маріуполя бойовики вбили собаку і пошкодили 10 будинків

При обстрілі околиць Маріуполя бойовики вбили собаку і пошкодили 10 будинків

Київ • УНН

 • 11143 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 3 листопада. УНН. При обстрілі околиць Маріуполя бойовики вбили собаку і пошкодили 10 будинків. Про це кореспондент УНН повідомляє з місця подій.

Вчора близько 23:00 бойовики НВФ "ДНР" обстріляли околиці Маріуполя - селище Виноградне. Пошкоджено газопровід та припинено подачу електрики.

За офіційними даними прес-штабу Сектора "Маріуполь" - бойовики стріляли з напрямку Саханка і Комінтернового. За словами військових, в селище потрапило 20 снарядів з САУ 122 мм калібром. Жителі ж селища кажуть, що чули більше 30 розривів в їхньому селищі.

Також Олександр Кіндсфатер, прес-секретар оперативно-тактичної групи Сектора "Маріуполь" повідомив, що можливо обстріл вівся не тільки з 122 мм, але і з 150 мм калібром озброєння, оскільки воронки від снарядів більше, ніж зазвичай.

В результаті снарядів жертв серед людей немає. Бойовики вбили собаку і деяку живність, що була у людей в господарстві.

На місці працюють зараз працюють слідчо-оперативна група ГУНП Донецької області, піротехніки, спостерігачі СЦКК. А ось спостерігачів місії ОБСЄ (як і минулого разу) немає.

Також оцінити масштаби руйнувань приїхали міський голова Маріуполя Вадим Бойченко, начальник ГУНП Донецької області В'ячеслав Аброськін і начальник аварійної водолазно-рятувальної служби міської ради Олександр Татай.

За словами О.Татая, це дивно, що ніхто з місцевих жителів не постраждав.

"Це чудо, що ніхто не загинув через людей. Собака, яку вбили осколками, була низького росту і її все одно зрешетило осколками. Це означає, якби поруч були люди і вони б впали на землю, зберегти своє життя їм не вдалося б", - повідомив О.Татай.

За словами начальника ГУНП Донецької області В.Аброськіна, снаряди, які на фото він тримає в руках, не з воронок, а взяті ним далеко від місць падіння снарядів.

"10 будинків пошкоджені. Це околиця Маріуполя. Де немає ніяких підрозділів ЗСУ. Даний обстріл ми кваліфікуємо як терористичний акт, який спеціально спрямований проти мирного населення", - зазначив він.

За словами ВСУ, вогонь проти Автомобільних артилерійських установок вівся лише зі стрілецької зброї, щоб дотримуватися мінські угоди. У момент обстрілу місцеві жителі Виноградного ховалися в підвали і молилися.

Зараз в селищі намагаються відновити електрику і газопровід.

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