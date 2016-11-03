При обстреле окрестностей Мариуполя боевики убили собаку и повредили 10 домов

Вчера около 23:00 боевики НВФ "ДНР" обстреляли окрестности Мариуполя - поселок Виноградное. Поврежден газопровод и прекращена подача электричества.

По официальным данным пресс-штаба сектора "Мариуполь" - боевики стреляли с направления Саханки и Коминтерново. По словам военных, в поселок попало 20 снарядов из САУ 122 мм калибром. Жители же поселка говорят, что слышали более 30 разрывов в их поселке.

Также Александр Киндсфатер, пресс-секретарь оперативно-тактической группы Сектора "Мариуполь" сообщил, что возможно обстрел велся не только из 122 мм, но и из 150 мм вооружения, поскольку воронки от снарядов больше, чем обычно.

В результате обстрелов жертв среди людей нет. Боевики убили собаку и некоторую живность, которая была у людей в хозяйстве.

На месте работает следственно-оперативная группа ГУНП Донецкой области, пиротехники, наблюдатели СЦКК. А вот наблюдателей миссии ОБСЕ (как и в прошлый раз) нет.

Также оценить масштабы разрушений приехали городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, начальник ГУНП Донецкой области Вячеслав Аброськин и начальник аварийной водолазно-спасательной службы городского совета Александр Татай.

По словам А.Татая, удивительно, что никто из местных жителей не пострадал.

"Это чудо, что никто не погиб из людей. Собака, которую убило, была низкого роста и ее все равно изрешетило осколками. Это означает, если бы рядом были люди и они бы упали на землю, сохранить свою жизнь им не удалось бы", - сообщил А.Татай.

По словам начальника ГУНП Донецкой области В.Аброськина, снаряды, которые на фото он держит в руках, не с воронок, а взятые им далеко от мест падения снарядов.

"10 домов повреждены. Это окраина Мариуполя. Где нет никаких подразделений ВСУ. Данный обстрел мы квалифицируем как террористический акт, который специально направлен против мирного населения", - отметил он.

По словам ВСУ, огонь против автомобильных артиллерийских установок велся только из стрелкового оружия, чтобы соблюдать минские соглашения. В момент обстрела местные жители Виноградного прятались в подвалах и молились.

Сейчас в поселке пытаются восстановить электричество и газопровод.