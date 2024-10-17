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Президент підписав закон щодо запровадження норм ЄС до Митного кодексу України: що зміниться

Київ • УНН

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Президент України підписав закон, що вносить зміни до Митного кодексу для імплементації положень ЄС. Закон передбачає запровадження європейської моделі митного представництва та розширення можливостей для АЕО.

Президент підписав закон щодо запровадження норм ЄС до Митного кодексу України: що зміниться

У четвер, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський підписав закон № 10411, який вносить зміни до Митного кодексу, щоб імплементувати туди положення з митних законів Європейського Союзу. Про це пише УНН з посиланням на картку закону на сайті ВР.

Деталі

Ухвалення цього законопроєкту було одним із зобовʼязань України за угодами з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком та Європейським Союзом.

Прийняті зміни є суттєвими за обсягом, проєкт Закону налічує близько 150 аркушів. Наступними великими змінами до митного законодавства України очікується прийняття вже нового Митного кодексу України, який повністю ґрунтуватиметься на Митному кодексі ЄС. 

Основні зміни, запропоновані законопроектом:

  • запровадити концепцію митного представництва, аналогічну тій, що функціонує в країнах ЄС, з розділенням видів представництва на пряме та непряме, розмежування обов’язків і відповідальності суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності та його митного представника;
  • здійснити поступовий, протягом 18 місяців, перехід підприємств, що здійснюють діяльність, контроль за якою покладається на  митні органи, на систему авторизацій, аналогічну в ЄС: запровадження для митних брокерів, утримувачів митних складів, складів тимчасового зберігання та інших єдиної системи критеріїв та умов для всіх митних авторизацій (дозволів), більших можливостей для взаємозарахування перевірених митницею критеріїв для отримання наступних авторизацій*, зокрема АЕО;
  • запровадити європейську модель типів митних складів та розширити перелік дозволених на них операцій. За рахунок цього митним складам надається можливість розширити спектр своїх послуг, зокрема поєднавши їх з митним представництвом і низкою авторизацій на митні спрощення та митні режими;
  • розширити можливості для АЕО підтверджувати  достатність свого фінансового стану, в тому числі у разі наявності негативних чистих активів; 
  • запровадити європейський підхід щодо застосування митних режимів, зокрема:
  1. використання авторизацій для поміщення товарів в окремі митні режими, а саме: тимчасового ввезення, переробки на митній території, переробки за межами митної території, імпорту (в частині процедури кінцевого використання);
  2. запровадження вимог до умов щодо зберігання документів та ведення облікових записів;
  3. запровадження механізму передачі прав та обов’язків утримувача авторизації (утримувача процедури);
  4. розширення можливостей для переробної галузі: ширше використання еквівалентних товарів, запровадження можливості вивезення для здійснення окремих операцій з переробки за межами митної території України товарів чи їх складових, які знаходяться у митному режимі переробки на митній території України;
  5. розширення переліку дозволених операцій з товарами, що перебувають під митним контролем, та чітке регламентування вимог до їх здійснення;
  6. завершення та припинення митних режимів, звітування про завершення митного режиму, особливості моніторингу відповідності умовам наданої авторизації для поміщення товарів у окремий митний режим;
  • привести у відповідність до регламентів ЄС положення Митного кодексу України щодо доставки, пред’явлення товарів, а також їх зберігання під митним контролем; 
  • скасувати необхідність виклику митника для здійснення переміщення товарів між об’єктами підприємства, на які отримано різні авторизації (наприклад, між митним складом та авторизованим вантажовідправником або вантажоодержувачем в межах однієї території підприємства);  
  • розвинути пост-митний контроль та поєднати його із заходами митного аудиту: запровадження можливості електронного обміну запитами та документами, формування актів та довідок за його результатами, в тому числі через «Єдине вікно для міжнародної торгівлі», посилення аналізу ризиків на етапі після завершення митного контролю та оформлення;
  • удосконалити положення щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України на виконання заходів, передбачених Державною антикорупційною програмою на 2023–2025 роки.

Крім того, для посилення антикорупційної складової в митних органах буде  запроваджено:

  • оприлюднення на офіційному веб-сайті Держмитслужби знеособлених текстів рішень за результатами розгляду скарг протягом трьох днів з дати їх прийняття;
  • право митних органів обмінюватися інформацією щодо митної вартості товарів в електронній формі у форматі міжнародних стандартів обміну електронною інформацією з митними органами іноземних держав.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців після набрання ним чинності, крім пунктів 108 і 190 розділу I цього Закону, які вводяться в дію з дня, наступного за днем його опублікування

- йдеться в документі. 

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 6490-д про перезавантаження митниці. Він, зокрема, передбачає прозорий конкурс на посаду голови Держмитслужби за участі міжнародних організацій.

Володимир Омельченко

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