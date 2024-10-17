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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент подписал закон о введении норм ЕС в Таможенный кодекс Украины: что изменится

Президент подписал закон о введении норм ЕС в Таможенный кодекс Украины: что изменится

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 10:37  •  3748 просмотра

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Президент Украины подписал закон, который вносит изменения в Таможенный кодекс для имплементации положений ЕС. Закон предусматривает введение европейской модели таможенного представительства и расширение возможностей для АЭО.

В четверг, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 10411, который вносит изменения в Таможенный кодекс, чтобы имплементировать туда положения из таможенных законов Европейского Союза. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку закона на сайте ВР.

Детали

Принятие этого законопроекта было одним из обязательств Украины по соглашениям с Международным валютным фондом, Всемирным банком и Европейским Союзом.

Принятые изменения существенны по объему, проект Закона насчитывает около 150 листов.Следующими большими изменениями в таможенном законодательстве Украины ожидается принятие нового Таможенного кодекса Украины, который будет полностью основываться на Таможенном кодексе ЕС.

Основные изменения, предложенные законопроектом:

  • ввести концепцию таможенного представительства, аналогичную функционирующей в странах ЕС, с разделением видов представительства на прямое и косвенное, разграничение обязанностей и ответственности субъекта внешнеэкономической деятельности и его таможенного представителя; 
  • осуществить постепенный, в течение 18 месяцев, переход предприятий, что осуществляют деятельность, контроль за которой возлагается на таможенные органы, на систему авторизаций, аналогичную в ЕС: введение для таможенных брокеров, держателей таможенных складов, складов временного хранения и других единой системы критериев и условий для всех таможенных авторизаций (разрешений), больших возможностей для взаимозачисления проверенных таможней критериев для получения последующих авторизаций*, в частности АЭО; 
  • ввести европейскую модель типов таможенных складов и расширить перечень разрешенных на них операций. За счет этого таможенным складам предоставляется возможность расширить спектр своих услуг, в частности соединив их с таможенным представительством и рядом авторизаций на таможенные упрощения и таможенные режимы; 
  • расширить возможности для АЭО подтверждать достаточность своего финансового положения, в том числе в случае наличия негативных чистых активов;
  • ввести европейский подход к применению таможенных режимов, в частности:
  1. использование авторизаций для помещения товаров в отдельные таможенные режимы, а именно: временного ввоза, переработки на таможенной территории, переработки за пределами таможенной территории, импорта (в части процедуры конечного использования); 
  2. введение требований к условиям по хранению документов и ведению учетных записей; передачи прав и обязанностей держателя авторизации (держателя процедуры);
  3.  расширение возможностей для перерабатывающей отрасли: более широкое использование эквивалентных товаров, введение возможности вывоза для осуществления отдельных операций по переработке за пределами таможенной территории Украины товаров или их составляющих, которые находятся в таможенном режиме переработки на таможенной территории Украины; 
  4. расширение перечня разрешенных операций с товарами, находящимися под таможенным контролем, и четкое регламентирование требований к их осуществлению; 
  5. завершение и прекращение таможенных режимов, отчетность о завершении таможенного режима, особенности мониторинга соответствия условиям предоставленной авторизации для помещения товаров в отдельный таможенный режим ;
  • привести в соответствие с регламентами ЕС положения Таможенного кодекса Украины о доставке, предъявлении товаров, а также их хранении под таможенным контролем;
  • отменить необходимость вызова таможенника для осуществления перемещения товаров между объектами предприятия, которые получены различные авторизации (например, между таможенным складом и авторизованным грузоотправителем или грузополучателем внутри одной территории предприятия);
  • развить пост-таможенный контроль и соединить его с мерами таможенного аудита: введение возможности электронного обмена запросами и документами, формирование актов и справок по его результатам, в том числе через «Единое окно для международной торговли», усиление анализа рисков на этапе после завершения таможенного контроля и оформление; 
  • усовершенствовать положения о содействии защиты прав интеллектуальной собственности во время перемещения товаров через таможенную границу Украины на выполнение мероприятий, предусмотренных Государственной антикоррупционной программой на 2023-2025 годы.

Кроме того, для усиления антикоррупционной составляющей в таможенных органах будет введено:

  • обнародование на официальном веб-сайте Гостаможслужбы обезличенных текстов решений по результатам рассмотрения жалоб в течение трех дней с даты их принятия; 
  • право таможенных органов обмениваться информацией о таможенной стоимости товаров в электронной форме в формате международных стандартов обмена электронной информацией с таможенными органами иностранных государств.

Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и вводится в действие через шесть месяцев после вступления в силу, кроме пунктов 108 и 190 раздела I настоящего Закона, которые вводятся в действие со дня, следующего за днем ​​его опубликования

- говорится в документе.


Напомним 

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 6490-д о перезагрузке таможни. Он, в частности, предусматривает прозрачный конкурс на должность главы Гостаможслужбы при участии международных организаций.

Владимир Омельченко

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