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Президенту не варто було б себе так поводити з агросектором в аграрній країні — Яніна Соколовська

Президенту не варто було б себе так поводити з агросектором в аграрній країні — Яніна Соколовська

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. Маніпулювання темою корупції щодо виділення та використання великими агрокомпаніями державних фінансових дотацій може привести до дестабілізації аграрного сектора України з усіма наслідками, що випливають. Насторожує те, що безпідставні звинувачення на адресу агрохолдингів активно мусуються Володимиром Зеленським напередодні анонсованого відкриття ринку землі.

Про це заявила відомий журналіст і політичний експерт Яніна Соколовська, коментуючи черговий публічний заклик Президента Володимира Зеленського до правоохоронних органів та Рахункової палати провести чергові перевірки агрокомпаній на предмет цільового використання державних фінансових дотацій, отриманих на розвиток бізнесу. Відповідні доручення Глава держави дав під час зустрічі з Кабінетом міністрів, керівництвом парламенту і силових органів, що відбулася в понеділок, 2 вересня, передає УНН.

"Я вважаю, що Президенту аграрної країни не варто було б себе так поводити з найбільшими операторами сільськогосподарської галузі. Один той факт, що в ході кадрової реформи Уряду Зеленський ліквідував Міністерство агарної політики як окреме повноправне міністерство, говорить про те, що нове державне керівництво мало турбують вкрай трагічні для економіки ймовірні наслідки дестабілізації роботи сільгоспіндустрії країни", - сказала Соколовська.

Експерт зазначила, що замість того, щоб дотримати таємницю слідства і не підривати інвестиційний імідж стратегічної галузі, дочекатися конкретних результатів і лише потім робити обґрунтовані висновки, Президент ось уже понад місяць влаштовує публічне шоу в стилі "95 кварталу", борючись з міфічними "негідниками-олігархами".

"Я розумію, що це вигідно Зеленському для підтримки своїх політичних рейтингів. Однак сильно насторожує те, що такі шоу влаштовуються напередодні анонсованої новим Президентом земельної реформи, яка дозволить продавати сільгоспземлю. Я не виключаю ймовірності, що метою таких маніпуляцій є цілеспрямований підрив діяльності компаній - власників найбільших земельних банків. Якщо уявити, що робота таких агрохолдингів, як "Кернел" або МХП дестабілізуватиметься, втративши можливість здавати свої ділянки в оренду, власники паїв будуть змушені продавати землю. А ми знаємо, що всі операції купівлі-продажу будуть здійснюватися виключно через Державний земельний банк. Простіше кажучи, у селян почнуть скуповувати землю за безцінь, а потім, через той же Держзембанк перепродувати новоявленим промисловим латифундистам вже за істотно більші гроші. Якщо мета боротьби Зеленського і тих, хто за ним стоїть, з "корупцією в агросекторі" саме така, тоді цілком логічно, що на даний момент Президенту вигідно максимально розхитати і дестабілізувти ринок", - підсумувала Яніна Соколовська.

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