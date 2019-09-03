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Президенту не следовало бы себя так вести с агросектором в аграрной стране – Янина Соколовская

Президенту не следовало бы себя так вести с агросектором в аграрной стране – Янина Соколовская

Киев  •  УНН

 • 10929 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Манипулирование темой коррупции относительно выделения и использования крупными агрокомпаниями государственных финансовых дотаций может привести к дестабилизации аграрного сектора Украины со всеми вытекающими последствиями. Настораживает то, что беспочвенные обвинения в адрес агрохолдингов активно муссируются Владимиром Зеленским в канун анонсированного открытия рынка земли.

Об этом заявила известный журналист и политический эксперт Янина Соколовская, комментируя очередной публичный призыв Президента Владимира Зеленского к правоохранительным органам и Счетной палате провести очередные проверки агрокомпаний на предмет целевого использования государственных финансовых дотаций, полученных на развитие бизнеса. Соответствующие поручения Глава государства дал в ходе встречи с Кабинетом министров, руководством парламента и силовых органов, состоявшейся в понедельник, 2 сентября, передает УНН.

"Я считаю, что Президенту аграрной страны не следовало бы себя так вести с крупнейшими операторами сельскохозяйственной отрасли. Один тот факт, что в ходе кадровой реформы Правительства Зеленский ликвидировал Министерство агарной политики как отдельное полноправное министерство, говорит о том, что новое государственное руководство мало заботят крайне трагические для экономики вероятные последствия дестабилизации работы сельхозиндустрии страны", - сказала Соколовская.

Эксперт отметила, что вместо того, чтобы соблюсти тайну следствия и не подрывать инвестиционный имидж стратегической отрасли, дождаться конкретных результатов и лишь потом делать обоснованные выводы, Президент вот уже более месяца устраивает публичное шоу в стиле "95 квартала", борясь с мифическими "негодяями-олигархами".

"Я понимаю, что это выгодно Зеленскому для поддержания своих политических рейтингов. Однако сильно настораживает то, что такие шоу устраиваются в канун анонсированной новым Президентом земельной реформы, которая позволит продавать сельхозземлю. Я не исключаю вероятности, что целью таких манипуляций является целенаправленный подрыв деятельности компаний - держателей крупнейших земельных банков. Если представить, что работа таких агрохолдингов, как "Кернел" или МХП будет дестабилизирована, лишившись возможности сдавать свои участки в аренду, владельцы паев будут вынуждены продавать землю. А мы знаем, что все операции купли-продажи будут осуществляться исключительно через Государственный земельный банк. Проще говоря, у селян начнут скупать землю за бесценок, а потом, через тот же Госзембанк перепродавать новоявленным промышленным латифундистам уже за существенно большие деньги. Если цель борьбы Зеленского и тех, кто за ним стоит, с "коррупцией в агросекторе" именно такая, тогда вполне логично, что на данный момент Президенту выгодно максимально расшатать и дестабилизировать рынок", - подытожила Янина Соколовская.

Украинские Национальные Новости

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