Президенти України і Словенії прийняли спільну декларацію про співпрацю країн
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко та Президент Республіки Словенія Борут Пахор за підсумками проведених переговорів прийняли спільну декларацію про співробітництво країн. Про це повідомляє прес-служба Президента України, передає УНН.
Як повідомляється, у декларації відзначається спільність позицій у безпекових питаннях. Документ засвідчує наявність перспектив для подальшого розвитку двостороннього співробітництва, зокрема в торговельно-економічній, науково-технічній та інших галузях.
За повідомленням прес-служби, сторони визначились зі співпрацею в рамках міжнародних організацій, а також вказали на перспективність налагодження співробітництва у сфері гуманітарного розмінування.
Документ відзначає важливість дослідження подій, які є спільною історією України та Словенії в контексті 100-ї річниці Першої світової війни.
Окрім того, декларацією визначаються пріоритетні напрями двосторонньої співпраці, до яких належать, зокрема, співпраця у галузі безпеки з метою подолання і попередження нових викликів і загроз, поєднання необхідних зусиль задля припинення акту агресії Росії на Донбасі та відновлення суверенітету України на території Криму, розвиток міжпарламентського, секторального та регіонального співробітництва, подальше поглиблення зв’язків України та Словенії у культурно-гуманітарній сфері.