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15 марта, 19:03 • 113050 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 160344 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134162 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110781 просмотра

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Президенты Украины и Словении приняли совместную декларацию о сотрудничестве стран

Президенты Украины и Словении приняли совместную декларацию о сотрудничестве стран

Киев • УНН

 • 8770 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко и Президент Республики Словения Борут Пахор по итогам проведенных переговоров приняли совместную декларацию о сотрудничестве стран. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины, передает УНН.

Как сообщается, в декларации отмечается общность позиций в вопросах безопасности. Документ свидетельствует о наличии перспектив для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в частности в торгово-экономической, научно-технической и других областях.

По сообщению пресс-службы, стороны определились с сотрудничеством в рамках международных организаций, а также указали на перспективность налаживания сотрудничества в сфере гуманитарного разминирования.

Документ отмечает важность исследования событий, которые являются общей историей Украины и Словении в контексте 100-й годовщины Первой мировой войны.

Кроме того, декларацией определяются приоритетные направления двустороннего сотрудничества, к которым относятся, в частности, сотрудничество в области безопасности с целью преодоления и предупреждения новых вызовов и угроз, объединение необходимых усилий для прекращения акта агрессии России на Донбассе и восстановления суверенитета Украины на территории Крыма, развитие межпарламентского, секторального и регионального сотрудничества, дальнейшее углубление связей Украины и Словении в культурно-гуманитарной сфере.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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