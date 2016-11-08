Президенты Украины и Словении приняли совместную декларацию о сотрудничестве стран

Как сообщается, в декларации отмечается общность позиций в вопросах безопасности. Документ свидетельствует о наличии перспектив для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в частности в торгово-экономической, научно-технической и других областях.

По сообщению пресс-службы, стороны определились с сотрудничеством в рамках международных организаций, а также указали на перспективность налаживания сотрудничества в сфере гуманитарного разминирования.

Документ отмечает важность исследования событий, которые являются общей историей Украины и Словении в контексте 100-й годовщины Первой мировой войны.

Кроме того, декларацией определяются приоритетные направления двустороннего сотрудничества, к которым относятся, в частности, сотрудничество в области безопасности с целью преодоления и предупреждения новых вызовов и угроз, объединение необходимых усилий для прекращения акта агрессии России на Донбассе и восстановления суверенитета Украины на территории Крыма, развитие межпарламентского, секторального и регионального сотрудничества, дальнейшее углубление связей Украины и Словении в культурно-гуманитарной сфере.