Президента закликали зобов’язати РФ компенсувати збитки від аварії на ЧАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Президента України Петра Порошенка закликали зобов’язати Російську Федерацію компенсувати збитки, завдані Україні та постраждалим людям від Чорнобильської катастрофи. Відповідну петицію зареєстровано на сайті петицій Президенту України, передає УНН.
“Оскільки Росія проголосила себе правонаступником СРСР, то нехай виправляє наслідки чорнобильської катастрофи й компенсує всі збитки, завдані Україні та постраждалим людям, бо саме радянський режим винен у цьому!” — йдеться в тексті петиції.
Автором петиції виступив Ростислав Ягупов.
Петиція була зареєстрована 28 квітня і наразі набрала 12 підписів із 25 тис. необхідних. До кінця збору підписів залишилося 90 днів.
Нагадаємо, аварія на Чорнобильській АЕС сталася 31 рік тому.
Сильне радіоактивне випромінювання вразило територію в радіусі 30 кілометрів від місця події. Однак масштаби аварії були набагато більшими. Крім українських населених пунктів, які постраждали від катастрофи, радіаційному забрудненню піддалися селища 19 регіонів Росії, в яких проживали майже 3 млн чоловік. Також радіація швидко поширилася на деяких територіях Білорусії і досягла Європи.