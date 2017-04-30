Президента призвали обязать РФ компенсировать убытки от аварии на ЧАЭС

“Поскольку Россия провозгласила себя правопреемником СССР, то пусть исправляет последствия чернобыльской катастрофы и компенсирует все убытки, причиненные Украине и пострадавшим людям, потому что именно советский режим виновен в этом!” — говорится в тексте петиции.

Автором петиции выступил Ростислав Ягупов.

Петиция была зарегистрирована 28 апреля и пока набрала 12 подписей из 25 тыс. необходимых. К концу сбора подписей осталось 90 дней.

Напомним, авария на Чернобыльской АЭС произошла 31 год назад.

Сильное радиоактивное излучение поразило территорию в радиусе 30 километров от места происшествия. Однако масштабы аварии были намного больше. Кроме украинских населенных пунктов, пострадавших от катастрофы, радиационному загрязнению подверглись поселки 19 регионов России, в которых проживали почти 3 млн человек. Также радиация быстро распространилась на некоторых территориях Беларуси и достигла Европы.