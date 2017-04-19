Президента закликали створити притулки для тварин, які б підтримувалися державою
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Президента України Петра Порошенка закликали створити притулки для тварин, які б підтримувалися державою. Відповідна петиція зареєстрована на сайті електронних петицій Президенту України, передає УНН.
“Ці притулки мають існувати, як існують вони у нормальних розвинених країнах. Бачачи як на міських смітниках люди активно годують бездомних тварин, повірте, ці притулки не багато і візьмуть коштів з фондів держави, адже більшість наших людей самі не доїдять, а з „молодшим братом“ поділяться”, — йдеться в тексті петиції.
Автором петиції виступив Владислав Яковенко.
Петиція була зареєстрована 19 квітня і наразі набрала 2 підписи із 25 тис. необхідних. До кінця збору підписів залишився 91 день.
Як повідомляв УНН, Президента закликали зменшити кількість підписів для розгляду петицій.