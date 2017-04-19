Президента закликали створити притулки для тварин, які б підтримувалися державою

“Ці притулки мають існувати, як існують вони у нормальних розвинених країнах. Бачачи як на міських смітниках люди активно годують бездомних тварин, повірте, ці притулки не багато і візьмуть коштів з фондів держави, адже більшість наших людей самі не доїдять, а з „молодшим братом“ поділяться”, — йдеться в тексті петиції.

Автором петиції виступив Владислав Яковенко.

Петиція була зареєстрована 19 квітня і наразі набрала 2 підписи із 25 тис. необхідних. До кінця збору підписів залишився 91 день.

Як повідомляв УНН, Президента закликали зменшити кількість підписів для розгляду петицій.