Президента призвали создать приюты для животных, которые бы поддерживались государством

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30390 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 96855 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149801 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113886 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114863 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111543 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103562 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106843 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103388 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151976 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Президента призвали создать приюты для животных, которые бы поддерживались государством

Президента призвали создать приюты для животных, которые бы поддерживались государством

Киев  •  УНН

 • 9798 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президента Украины Петра Порошенко призвали создать приюты для животных, которые бы поддерживались государством. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте электронных петиций Президенту Украины, передает УНН.

“Эти приюты должны существовать, как существуют они в нормальных развитых странах. Видя как на городских свалках люди активно кормят бездомных животных, поверьте, эти приюты не много и примут средств из фондов государства, ведь большинство наших людей сами не доедят, а с „младшим братом“ поделятся”, — говорится в тексте петиции.

Автором петиции выступил Владислав Яковенко.

Петиция была зарегистрирована 19 апреля и пока набрала 2 подписи с 25 тыс. необходимых. К концу сбора подписей остался 91 день.

Как сообщал УНН, Президента призвали уменьшить количество подписей для рассмотрения петиций.

 

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