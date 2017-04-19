Президента призвали создать приюты для животных, которые бы поддерживались государством

“Эти приюты должны существовать, как существуют они в нормальных развитых странах. Видя как на городских свалках люди активно кормят бездомных животных, поверьте, эти приюты не много и примут средств из фондов государства, ведь большинство наших людей сами не доедят, а с „младшим братом“ поделятся”, — говорится в тексте петиции.

Автором петиции выступил Владислав Яковенко.

Петиция была зарегистрирована 19 апреля и пока набрала 2 подписи с 25 тыс. необходимых. К концу сбора подписей остался 91 день.

Как сообщал УНН, Президента призвали уменьшить количество подписей для рассмотрения петиций.