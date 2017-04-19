Президента призвали создать приюты для животных, которые бы поддерживались государством
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президента Украины Петра Порошенко призвали создать приюты для животных, которые бы поддерживались государством. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте электронных петиций Президенту Украины, передает УНН.
“Эти приюты должны существовать, как существуют они в нормальных развитых странах. Видя как на городских свалках люди активно кормят бездомных животных, поверьте, эти приюты не много и примут средств из фондов государства, ведь большинство наших людей сами не доедят, а с „младшим братом“ поделятся”, — говорится в тексте петиции.
Автором петиции выступил Владислав Яковенко.
Петиция была зарегистрирована 19 апреля и пока набрала 2 подписи с 25 тыс. необходимых. К концу сбора подписей остался 91 день.
Как сообщал УНН, Президента призвали уменьшить количество подписей для рассмотрения петиций.