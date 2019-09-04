Президент звільнив начальника управління СБУ Херсонщини
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив Едуарда Кріцина з посади начальника Управління Служби безпеки України в Херсонській області. Про це йдеться у відповідному указі № 651/2019, розміщеному в середу на сайті президента, передає УНН.
"Звільнити Кріцина Едуарда Володимировича з посади начальника Управління Служби безпеки України в Херсонській області", - йдеться в тексті указу.
Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив з військової служби в запас колишнього начальника Генерального штабу Збройних Сил України Віктора Муженка.