Президент уволил начальника управления СБУ Херсонской области

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил Эдуарда Крицына с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Херсонской области. Об этом говорится в соответствующем указе № 651/2019, размещенном в среду на сайте президента, передает УНН.