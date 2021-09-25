На місці катастрофи Ан-26 у Харківській області у річницю трагедії пройшли меморіальні заходи

Цитата

“Рік тому внаслідок падіння літака біля Чугуєва Україна втратила 26 гідних синів. У них попереду було ціле життя й не одна бойова звитяга. Неможливо вгамувати біль від цієї втрати. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Україна завжди пам’ятатиме своїх героїв”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

На місце падіння Ан-26 у роковини авіакатастрофи, за інформацією “Суспільного”, прийшли не менше тисячі людей. Вони поклали квіти до тимчасового каменя та портретів загиблих курсантів та офіцерів.

У пам’ятному заході взяли участь родичі загиблих, курсанти та викладачі Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба, влади, духовенства та Збройних сил України на чолі з головнокомандувачем Валерієм Залужним. Родичі загиблих приїхали з інших областей. Серед загиблих — жителі 11 регіонів України.

Що було раніше

Під час планового навчального польоту 25 вересня 2020 року впав військовий літак Ан-26Ш 203-ї навчальної авіаційної бригади. Унаслідок катастрофи з 27 осіб, що перебували на борту, загинуло 26 людей та вижила 1 особа.

Урядова комісія оголосила такі причини аварії:



відсутність контролю за організацією польотів з боку посадових осіб Харківського університету Повітряних Сил;



системні порушення правил польотів в університеті;



недостатня підготовка екіпажу до особливих ситуацій;



взльоти конвеєром (виконувався шостий політ поспіль);



відмова системи управління двигуна;



порушення планової таблиці польотів.



Хід розслідування

18 грудня 2020 року, ДБР оголосило підозру командувачу Повітряних сил ЗС України Сергію Дроздову, в недбалому ставленні до службових обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки. Слідчі підозрюють, що до керування літаком допустили людину без належного досвіду.

22 грудня 2020 року, Печерський районний суд м. Києва взяв під варту командира військової частини А-4104 В’ячеслава Глазунова за підозрою у недбальстві та порушенні підготовки і правил польотів та керівника польотів Олександра Жука за підозрою у порушенні підготовки та правил польотів, недбалості (відповідно).

22 грудня 2020 року, Печерський районний суд м. Києва відпустив командувача Повітряних сил України Сергія Дроздова під особисте зобовʼязання.

30 квітня 2021 року, слідчі ДБР за погодженням з процесуальними прокурорами Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил, повідомили про підозру новим особам, причетним до трагічної події з авіакатастрофою літака Ан-26, а саме: заступнику командира військової частини А4104, де сталася катастрофа; заступнику командира військової частини А4104 з льотної підготовки, які підозрюються у порушенні правил підготовки та проведенні польотів та недбалому ставленні до військової служби (ст. 416 та ч. 3 ст. 425 КК України). Окрім того, прокурори повідомили про підозру у недбалому ставленні до військової служби депутату обласної ради, який на час катастрофи виконував обов’язки начальника ХНУПС.

3 травня 2021 року, згідно повідомлення пресслужби Державного бюро розслідувань, Печерський суд м. Києва обрав запобіжні заходи у вигляді нічного домашнього арешту строком на 60 діб колишньому начальнику ХНУПС, заступнику командира військової частини А4104, де сталася катастрофа та заступнику командира вказаної військової частини з льотної підготовки.

27 серпня 2021 року, Печерський суд м. Києва пом’якшив запобіжний захід підозрюваному заступнику командира військової частини А4104 Віктору Вовку та зняв з нього електронний браслет. Напередодні суд також звільнив з-під варти командира польотів Олександра Жука, який, за даними слідства, безпосередньо контактував із курсантами у вечір трагедії, але нібито проігнорував повідомлення про несправність лівого двигуна. Під цілодобовим домашнім арештом суд залишив Романа Куценка — заступника командира військової частини з льотної підготовки, який складав таблицю польотів.

Всього у справі — шість підозрюваних.