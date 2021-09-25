На месте катастрофы Ан-26 в Харьковской области в годовщину трагедии прошли мемориальные мероприятия

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

 • 24780 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter почтил годовщину авиакатастрофы Ан-26 под Чугуевом, когда 25 сентября 2020 года погибли 26 человек: 19 курсантов и 7 офицеров, члены экипажа. Об этом сообщает УНН.

Цитата

“Год назад в результате падения самолета возле Чугуева Украина потеряла 26 достойных сыновей. У них впереди была целая жизнь и не одна боевая победа. Невозможно унять боль от этой потери. Искренние соболезнования родным и близким погибших воинов. Украина всегда будет помнить своих героев”, — говорится в сообщении.

Детали

На место падения Ан-26 в годовщину авиакатастрофы, по информации “Суспільного”, пришли не менее тысячи человек. Они возложили цветы к временному камню и портретам погибших курсантов и офицеров.

В памятном мероприятии приняли участие родственники погибших, курсанты и преподаватели Харьковского университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба, власти, духовенство и Вооруженные силы Украины во главе с главнокомандующим Валерием Залужным. Родственники погибших приехали из других областей. Среди погибших — жители 11 регионов Украины.

Что было раньше

Во время планового учебного полета 25 сентября 2020 года упал военный самолет Ан-26Ш 203-й учебной авиационной бригады. В результате катастрофы из 27 человек, находившихся на борту, погибли 26 человек и выжил 1 человек.

Правительственная комиссия объявила такие причины аварии:

  • отсутствие контроля за организацией полетов со стороны должностных лиц Харьковского университета Воздушных Сил;
  • системные нарушения правил полетов в университете;
  • недостаточная подготовка экипажа к особым ситуациям;
  • взлет конвейером (выполнялся шестой полет подряд);
  • отказ системы управления двигателя;
  • нарушения плановой таблицы полетов.

Ход расследования

18 декабря 2020 года, ГБР объявило подозрение командующему Воздушных сил ВС Украины Сергею Дроздову, в небрежном отношении к служебным обязанностям, повлекшее тяжкие последствия. Следователи подозревают, что к управлению самолетом допустили человека без должного опыта.

22 декабря 2020 года, Печерский районный суд. Киева взял под стражу командира воинской части А-4104 Вячеслава Глазунова по подозрению в халатности и нарушении подготовки и правил полетов и руководителя полетов Александра Жука по подозрению в нарушении подготовки и правил полетов, халатности (соответственно).

22 декабря 2020 года, Печерский районный суд Киева отпустил командующего Воздушных сил Украины Сергея Дроздова под личное обязательство.

30 апреля 2021 года, следователи ГБР по согласованию с процессуальными прокурорами Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Объединенных сил, сообщили о подозрении новым лицам, причастным к трагическому событию с авиакатастрофой самолета Ан-26, а именно: заместителю командира воинской части А4104, где произошла катастрофа; заместителю командира воинской части А4104 по летной подготовке, которые подозреваются в нарушении правил подготовки и проведении полетов и халатном отношении к военной службе (ст. 416 и ч. 3 ст. 425 УК Украины). Кроме того, прокуроры сообщили о подозрении в небрежном отношении к военной службе депутату областного совета, который на время катастрофы исполнял обязанности начальника ХНУПС.

3 мая 2021 года, согласно сообщению пресс-службы Государственного бюро расследований, Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком на 60 суток бывшему начальнику ХНУПС, заместителю командира воинской части А4104, где произошла катастрофа и заместителю командира указанной воинской части по летной подготовке.

27 августа 2021 года, Печерский суд. Киева смягчил меру пресечения подозреваемому заместителю командира воинской части А4104 Виктору Вовку и снял с него электронный браслет. Накануне суд также освободил из-под стражи командира полетов Александра Жука, который, по данным следствия, непосредственно контактировал с курсантами в вечер трагедии, но якобы проигнорировал сообщение о неисправности левого двигателя. Под круглосуточным домашним арестом суд оставил Романа Куценко — заместителя командира воинской части по летной подготовке, который составлял таблицу полетов.

Всего в деле — шесть подозреваемых.

Украинские Национальные Новости

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