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Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: ДБР повідомило про встановлення повної картини подій та причин аварії

Київ • УНН

 • 41361 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у справі падіння військового літака АН-26Ш в Чугуєві, яке трапилося 25 вересня 2020 року, повідомили у відомстві, пише УНН.

Катастрофа Ан-26 під Чугуєвом: ДБР повідомило про встановлення повної картини подій та причин аварії

Деталі

За період слідства слідчі ДБР провели значний обсяг слідчих та процесуальних дій, серед яких близько 150 експертиз: 27 судово-медичних, 71 генетико-молекулярних, 25 порівняльних молекулярно-генетичних, 5 фоноскопічних, 2 експертизи відеозвукозапису, 2 комп’ютерно-технічні, 5 почеркознавчих, а також — вибухотехнічну, комісійну військову, додаткову комісійну військову, судову психологічну, хімічну експертизу нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, економічну, інженерно-транспортну.

У відомстві також зазначили, що: “Також слідчі ДБР допитали понад 70 свідків та 29 потерпілих. Забезпечено проведення понад 20 тимчасових доступів до важливих документів та речей і їх одночасна виїмка. Під час досудового розслідування спеціалісти Головної інспекції Міністерства оборони України провели технічне розслідування катастрофи, висновки якого підтверджено експертним шляхом”.

Основні причини авіакатастрофи

На думку слідства ними стали:

  • незаконне допущення до польотів у складі екіпажу курсантів, які не завершили відповідну Програму підготовки;
  • незаконне надання керівником польотів дозволів на посадку-зліт літака Ан-26Ш “конвеєрним” способом;
  • не надання керівником польотами практичної допомоги непідготовленому екіпажу під час відмови двигуна на літаку;
  • видання документів, які дозволяли вправи, не передбачені Керівництвом льотної експлуатації літаків АН-26, які не забезпечували безпеку польотів;
  • систематична організація польотів із більшою ніж дозволено кількістю курсантів на борту;
  • незаконні дозволи на польоти у нічний час без необхідної кваліфікації командира екіпажу.

Підозри та кримінальна відповідальність

Начальник відділу слідчого управління ДБР Вадим Приймачок на брифінгу розповів, що: “Як вбачається з матеріалів розслідування, дії підозрюваних по організації та проведенню навчальних польотів із курсантами фактично були спрямовані на економію часу польотів та палива, якого явно не вистачало для задоволення навчальних потреб. Однак, ніяким чином не можна співміряти зекономлені хвилини та літри палива із втраченими життями 26 людей”.

Досудовим розслідуванням встановлено осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, що перебувають у причинно-наслідковому зв’язку з авіакатастрофою.

Зокрема, до кримінальної відповідальності притягнуто 6 осіб, а саме:

  • командувача Повітряних Сил Збройних Сил України;
  • начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;
  • командира військової частини А4104;
  • заступника командира військової частини А4104;
  • заступника командира військової частини з льотної підготовки;
  • керівника управління польотами 25 вересня 2020 року на аеродромі “Чугуїв”.

“Відносно усіх застосовано запобіжні заходи, один утримується під вартою. Обґрунтованість повідомлених підозр перевірялася слідчими суддями під час обрання та продовження вказаним особам запобіжних заходів. Визначена попередньо кваліфікація їх діянь (бездіяльності) на думку слідства є правильною”, — підкреслив начальник відділу слідчого управління ДБР. На цей час у даному провадженні уже розпочато процедуру відкриття матеріалів сторонам кримінального процесу.

#ДБР відновило повну картину та встановило причини авіакатастрофи літака Ан-26Ш в Чугуєві

https://t.co/19T8ybGfQF pic.twitter.com/ghGJhNAvtl

— ДБР (@dbr_gov_ua) May 13, 2021

Брифінг ДБР:

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