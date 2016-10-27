Президент завтра представить нового голову Київської ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко завтра, 28 жовтня, представить нового голову Київської обласної державної адміністрації Олександра Горгана. Про це повідомили УНН у Київській ОДА.
“У п’ятницю, 28 жовтня 2016 року, об 11.30, відбудеться офіційне представлення новопризначеного голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Горгана за участю вищого керівництва держави”, — йдеться в анонсі прес-служби ОДА.
Нагадаємо, чинний голова Вишгородської районної державної адміністрації Олександр Горган виграв конкурс на посаду голови Київської обласної державної адміністрації.
Як повідомляв УНН, 27 жовтня Президент представив колективу нового голову Житомирської обласної державної адміністрації Ігоря Гундича.