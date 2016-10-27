Президент завтра представит нового главу Киевской ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко завтра, 28 октября, представит новый главу Киевской областной государственной адмистрации Александра Горгана. Об этом УНН сообщили в Киевской ОГА.
"В пятницу, 28 октября 2016 года, в 11:30, состоится официальное представление нового главы Киевской областной государственной администрации Александра Горгана с участием высшего руководства государства", - говорится в анонсе пресс-службы ОГА.
Напомним, действующий глава Вышгородской районной государственной администрации Александр Горган выиграл конкурс на должность главы Киевской областной государственной администрации.
Как сообщал УНН, 27 октября Президент представил коллективу нового главу Житомирской облгосадминистрации Игоря Гундича.