Президент запросив фінляндські компанії долучитися до приватизації в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент Петро Порошенко запросив фінляндські компанії долучитися до процесу приватизації в Україні. Про це він сказав під час переговорів з прем’єр-міністром Фінляндії Юхою Сіпіле під час офіційного візиту до Фінляндської Республіки, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
"Глава держави запросив фінляндські компанії взяти участь у приватизації в Україні", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, співрозмовники обговорили перспективи подальшої діяльності міжурядової українсько-фінляндської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва.
Президент також подякував Прем’єр-міністру за вагомий внесок Фінляндії в прогрес українських реформ.
Вказано, що прем’єр-міністр Фінляндії підтвердив повну підтримку надання українцям безвізового режиму.
"Петро Порошенко та Юха Сіпіле обговорили ситуацію на Донбасі, імплементацію мінських домовленостей, а також питання деокупації Криму. Прем’єр-міністр Юха Сіпіле підтвердив принципову позицію щодо збереження санкцій щодо Росії до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, включно з Кримом", - сказано у повідомленні.
Глава держави, як повідомляється, подякував за надзвичайно важливу для України підтримку з боку уряду Фінляндії у подоланні наслідків російської агресії в Україні.
Нагадаємо, президент Фінляндії С.Нііністьо наголосив на необхідності мінських угод.