Президент пригласил финляндские компании присоединиться к приватизации в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Петр Порошенко пригласил финляндские компании присоединиться к процессу приватизации в Украине. Об этом он сказал во время переговоров с премьер-министром Финляндии Юхою Сипиле во время официального визита в Финляндской Республики, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Глава государства пригласил финляндские компании принять участие в приватизации в Украине", - говорится в сообщении.
Как отмечается, собеседники обсудили перспективы дальнейшей деятельности межправительственной украинско-финляндской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества.
Президент также поблагодарил Премьер-министра за весомый вклад Финляндии в прогресс украинских реформ.
Указано, что премьер-министр Финляндии подтвердил полную поддержку предоставления украинцам безвизового режима.
"Петр Порошенко и Юха Сипиле обсудили ситуацию на Донбассе, имплементацию минских договоренностей, а также вопросы деоккупации Крыма. Премьер-министр Юха Сипиле подтвердил принципиальную позицию по сохранению санкций в отношении России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым", - сказано в сообщении.
Глава государства, как сообщается, поблагодарил за чрезвычайно важную для Украины поддержку со стороны правительства Финляндии в преодолении последствий российской агрессии в Украине.
Напомним, президент Финляндии С.Ниинистьо отметил необходимость минских соглашений .