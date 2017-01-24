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Президент пригласил финляндские компании присоединиться к приватизации в Украине

Президент пригласил финляндские компании присоединиться к приватизации в Украине

Киев • УНН

 • 8632 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Петр Порошенко пригласил финляндские компании присоединиться к процессу приватизации в Украине. Об этом он сказал во время переговоров с премьер-министром Финляндии Юхою Сипиле во время официального визита в Финляндской Республики, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

"Глава государства пригласил финляндские компании принять участие в приватизации в Украине", - говорится в сообщении.

Как отмечается, собеседники обсудили перспективы дальнейшей деятельности межправительственной украинско-финляндской комиссии по вопросам торговли и экономического сотрудничества.

Президент также поблагодарил Премьер-министра за весомый вклад Финляндии в прогресс украинских реформ.

Указано, что премьер-министр Финляндии подтвердил полную поддержку предоставления украинцам безвизового режима.

"Петр Порошенко и Юха Сипиле обсудили ситуацию на Донбассе, имплементацию минских договоренностей, а также вопросы деоккупации Крыма. Премьер-министр Юха Сипиле подтвердил принципиальную позицию по сохранению санкций в отношении России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым", - сказано в сообщении.

Глава государства, как сообщается, поблагодарил за чрезвычайно важную для Украины поддержку со стороны правительства Финляндии в преодолении последствий российской агрессии в Украине.

Напомним, президент Финляндии С.Ниинистьо отметил необходимость минских соглашений .

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