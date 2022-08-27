Президент запросив до України відомого коміка Джиммі Феллона
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський разом з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком провели відеодзвінок із американським телеведучим, коміком Джиммі Феллоном, якого Президент запросив до України. Про це Єрмак повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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«Вчора разом з Володимиром Зеленським ми провели відеодзвінок з американським актором і телеведучим Джиммі Феллоном. Обговорювали варіанти співпраці, які б дозволили привернути увагу світу до подій в Україні і війни з росією. Президент запросив Феллона до України», – повідомив Єрмак.
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