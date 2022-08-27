Президент запросив до України відомого коміка Джиммі Феллона

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«Вчора разом з Володимиром Зеленським ми провели відеодзвінок з американським актором і телеведучим Джиммі Феллоном. Обговорювали варіанти співпраці, які б дозволили привернути увагу світу до подій в Україні і війни з росією. Президент запросив Феллона до України», – повідомив Єрмак.

Нагадаємо

Американська акторка Джессіка Честейн відвідала Київську область. Вона побувала на місці зруйнованого російськими військами житлового комплексу в Ірпені.