Президент пригласил в Украину известного комика Джимми Феллона

Цитата

«Вчера вместе с Владимиром Зеленским мы провели видеозвонок с американским актером и телеведущим Джимми Фэллоном. Обсуждали варианты сотрудничества, которые позволили бы привлечь внимание мира к событиям в Украине и войне с россией. Президент пригласил Феллона в Украину», – сообщил Ермак.

Напомним

Американская актриса Джессика Честейн посетила Киевскую область. Она побывала на месте разрушенного российскими войсками жилого комплекса в Ирпене.