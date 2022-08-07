Американська акторка Джессіка Честейн відвідала Ірпінь

Деталі

Акторка побувала на місці зруйнованого російськими військами житлового комплексу в Ірпені.

Разом із заступником голови Київської ОВА Віталієм Власюком Честейн навідалася до однієї з ірпінських сімей, яка втратила житло під час російських обстрілів мирних будинків.

Від свідків жахливих подій вона почула про факти воєнних злочинів окупаційних військ та все, що довелося пережити мирним людям під час воєнних дій у місті.

Честейн висловила солідарність всьому українському народу та була вражена масштабами руйнувань.

"Ми вдячні всім, хто підтримує нас і не залишає наодинці з жахливою трагедією. Дуже важливо, аби правду про війну в Україні, військові злочини росії на Київщині знав увесь світ. І саме всесвітньовідомі діячі культури можуть розповісти про це. Дякуємо Джессіці Честейн за підтримку та рішучість", – зазначив Власюк.

Доповнення

Акторка відвідала дитячу лікарню "Охматдит", де їй розповіли про роботу медичного центру під час воєнного стану та передали подарунки від малечі. Також Честейн поспілкувалася з дітьми із Херсона та Чернігова, які проходять лікування в Охматдиті.

Довідка

Джессіка Честейн — американська акторка театру, кіно та телебачення. У 2012 році була включена до щорічного списку 100 найвпливовіших людей року за версією Time.

Акторка знімалася у таких кінострічках, як "Люди Ікс", "Інтерстеллар", "Дружина доглядача зоопарку", "Воно" та інші.