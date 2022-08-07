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Американская актриса Джессика Честейн посетила Ирпень

Американская актриса Джессика Честейн посетила Ирпень

Киев • УНН

 • 210476 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Американская актриса Джессика Честейн посетила Киевскую область. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Киевской ОВА, передает УНН.

Детали

Актриса побывала на месте разрушенного российскими войсками жилого комплекса в Ирпене.

Вместе с заместителем председателя Киевской ОВА Виталием Власюком Честейн посетила одну из ирпенских семей, потерявшую жилье во время российских обстрелов мирных домов.

От свидетелей ужасных событий она услышала о фактах военных преступлений оккупационных войск и о том, что пришлось пережить мирным людям во время военных действий в городе.

Честейн выразила солидарность всему украинскому народу и была поражена масштабами разрушений.

"Мы благодарны всем, кто поддерживает нас и не оставляет один на один с ужасной трагедией. Очень важно, чтобы правду о войне в Украине, военные преступления россии на Киевщине знал весь мир. И именно всемирно известные деятели культуры могут рассказать об этом. Спасибо Джессике Честейн за поддержку и решительность", – отметил Власюк.

Дополнение 

Актриса посетила детскую больницу "Охматдет", где ей рассказали о работе медицинского центра во время военного положения и передали подарки от малышей. Также Честейн пообщалась с детьми из Херсона и Чернигова, проходящими лечение в Охматдете.

Справка

Джессика Честейн — американская актриса театра, кино и телевидения. В 2012 году была включена в ежегодный список 100 самых влиятельных людей года по версии Time.

Актриса снималась в таких кинолентах, как "Люди Икс", "Интерстеллар", "Жена смотрителя зоопарка", "Оно" и другие.

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