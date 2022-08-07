До Києва прибула американська акторка Джессіка Честейн

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 13902 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 38891 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 60379 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 70546 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 70473 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 72457 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 81497 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 215144 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 148654 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172292 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
93 %
746 мм
Очікується, що дощ триватиме ще 2 години.
Популярнi новини

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 149576 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 181773 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 71067 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 91948 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 91047 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 215148 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 491185 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 441399 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 647907 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 769019 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 84 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 23429 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 46483 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 91948 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 112169 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

До Києва прибула американська акторка Джессіка Честейн

До Києва прибула американська акторка Джессіка Честейн

Київ • УНН

 • 326038 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Американська акторка Джессіка Честейн прибула до Києва, пише УНН з посиланням на Суспільне.

Деталі

Акторка відвідала дитячу лікарню "Охматдит", де їй розповіли про роботу медичного центру під час воєнного стану та передали подарунки від малечі. Також Честейн поспілкувалася з дітьми із Херсона та Чернігова, які проходять лікування в Охматдиті.

Вона також планує відвідати Ірпінь та проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і головою ОП Андрієм Єрмаком. Загалом в Україні акторка проведе весь день.

Довідка

Джессіка Честейн — американська акторка театру, кіно та телебачення. У 2012 році була включена до щорічного списку 100 найвпливовіших людей року за версією Time. 

Акторка знімалася у таких кінострічках, як "Люди Ікс", "Інтерстеллар", "Дружина доглядача зоопарку", "Воно" та інші.

Нагадаємо

Наприкінці квітня Україну відвідала голлівудська акторка та Посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі. Вона відвідала навчально-реабілітаційний центр “Гармонія” та школу-інтернат на Львівщині.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійна
Bitcoin
$83,929.80
Золото
$3,159.50
Tesla
$258.01
Brent
$74.76
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$41.65
Ethereum
$1,862.57