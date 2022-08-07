До Києва прибула американська акторка Джессіка Честейн

Деталі

Акторка відвідала дитячу лікарню "Охматдит", де їй розповіли про роботу медичного центру під час воєнного стану та передали подарунки від малечі. Також Честейн поспілкувалася з дітьми із Херсона та Чернігова, які проходять лікування в Охматдиті.

Вона також планує відвідати Ірпінь та проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і головою ОП Андрієм Єрмаком. Загалом в Україні акторка проведе весь день.

Довідка

Джессіка Честейн — американська акторка театру, кіно та телебачення. У 2012 році була включена до щорічного списку 100 найвпливовіших людей року за версією Time.

Акторка знімалася у таких кінострічках, як "Люди Ікс", "Інтерстеллар", "Дружина доглядача зоопарку", "Воно" та інші.

Нагадаємо

Наприкінці квітня Україну відвідала голлівудська акторка та Посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі. Вона відвідала навчально-реабілітаційний центр “Гармонія” та школу-інтернат на Львівщині.