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В Киев прибыла американская актриса Джессика Честейн

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КИЕВ. 7 августа. УНН. Американская актриса Джессика Честейн прибыла в Киев, пишет УНН со ссылкой на Суспільне.

Детали

Актриса посетила детскую больницу "Охматдит", где ей рассказали о работе медицинского центра во время военного положения и передали подарки от малышей. Также Честейн пообщалась с детьми из Херсона и Чернигова, которые проходят лечение в Охматдите.

Она также планирует посетить Ирпень и проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой ОП Андреем Ермаком. В целом в Украине актриса проведет весь день.

Справка

Джессика Честейн — американская актриса театра, кино и телевидения. В 2012 году была включена в ежегодный список 100 самых влиятельных людей года по версии Time. 

Актриса снималась в таких кинолентах, как "Люди Икс", "Интерстеллар", "Жена смотрителя зоопарка", "Оно" и другие.

Напомним

В конце апреля Украину посетила голливудская актриса и Посол доброй воли ООН Анджелина Джоли. Она посетила учебно-реабилитационный центр “Гармония” и школу-интернат во Львовской области.

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