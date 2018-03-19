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Президент запропонував додати до санкційного списку причетних до російських виборів у Криму

Президент запропонував додати до санкційного списку причетних до російських виборів у Криму

Київ • УНН

 • 11465 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав додати до санкційного списку проти Російської Федерації осіб, причетних до виборів російського президента в окупованому Криму, а Захід - посилити санкційний тиск на Росію. Про це йдеться у заяві Глави держави, оприлюдненій на офіційному сайті Адміністрації Президента, передає УНН.

"Ми маємо опрацювати перелік тих осіб, які планували, сприяли, організовували, агітували чи брали участь у зухвалому виборчому процесі в Криму та представити його для зміцнення санкцій проти окупаційної російської влади", - наголосив Президент.

Також Глава держави закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Кремль. "І не тільки за агресію проти України, але й за гібридну війну проти усієї європейської та євроатлантичної спільноти, за політичні вбивства за кордоном, і за придушення демократії у самій Росії", - підкреслив він.

П.Порошенко заявив, що результати незаконного голосування є нікчемними та не матимуть жодних правових наслідків.

"Легітимними президентськими виборами в Криму можуть бути лише вибори Президента України", - наголосив Глава держави.

На переконання Президента, чергова спроба Кремля легітимізувати агресію та анексію повністю приречена на провал. Він висловив вдячність міжнародним партнерам "за чітку та безкомпромісну позицію, озвучену напередодні незаконних виборів, про те, що їхні результати не будуть визнані. І про те, що Крим є невід’ємною частиною України".

"Вітаю також рішення ОБСЄ та інших наших міжнародних партнерів не брати участь у спостереженні за незаконними виборами в окупованому Криму. І очікую, що у підсумковому звіті міжнародної місії буде чітко вказано на незаконність проведення російських виборів на території українського Криму", - сказав Глава держави.

Нагадаємо, П.Порошенко зробив заяву щодо проведення так званих "виборів" в окупованому Росією Криму, подякувавши кримчанам, які не взяли участь у цьому. Ані зафіксована "явка", ані намальований "результат" не відповідають реальній активності мешканців півострова, заявив Глава держави.

Українські Національні Новини

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