Президент запропонував додати до санкційного списку причетних до російських виборів у Криму

КИЇВ. 19 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав додати до санкційного списку проти Російської Федерації осіб, причетних до виборів російського президента в окупованому Криму, а Захід - посилити санкційний тиск на Росію. Про це йдеться у заяві Глави держави, оприлюдненій на офіційному сайті Адміністрації Президента, передає УНН.