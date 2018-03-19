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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 9655 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Президент предложил добавить в санкционный список причастных к российским выборам в Крыму

Президент предложил добавить в санкционный список причастных к российским выборам в Крыму

Киев  •  УНН

 • 11465 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал добавить в санкционный список против Российской Федерации лиц, причастных к выборам российского президента в оккупированном Крыму, а Запад - усилить санкционное давление на Россию. Об этом говорится в заявлении Главы государства, обнародованном на официальном сайте Администрации Президента, передает УНН.

"Мы должны проработать перечень лиц, которые планировали, способствовали, организовывали, агитировали или участвовали в дерзком избирательном процессе в Крыму и представить его для укрепления санкций против оккупационной российской власти", - подчеркнул Президент.

Также Глава государства призвал международных партнеров усилить санкционное давление на Кремль. "И не только за агрессию против Украины, но и за гибридную войну против всего европейского и евроатлантического сообщества, за политические убийства за рубежом, и за подавление демократии в самой России", - подчеркнул он.

П.Порошенко заявил, что результаты незаконного голосования являются ничтожными и не будут иметь никаких правовых последствий.

"Легитимными президентскими выборами в Крыму могут быть только выборы Президента Украины", - подчеркнул Глава государства.

По убеждению Президента, очередная попытка Кремля легитимизировать агрессию и аннексию полностью обречена на провал. Он выразил благодарность международным партнерам "за четкую и бескомпромиссную позицию, озвученную накануне незаконных выборов, о том, что их результаты не будут признаны. И о том, что Крым является неотъемлемой частью Украины".

"Поздравляю также решение ОБСЕ и других наших международных партнеров не участвовать в наблюдении за незаконными выборами в оккупированном Крыму. И ожидаю, что в итоговом отчете международной миссии будет четко указано на незаконность проведения российских выборов на территории украинского Крыма", - сказал Глава государства.

Напомним, П.Порошенко сделал заявление о проведении так называемых "выборов" в оккупированном Россией Крыму, поблагодарив крымчан, которые не приняли участие в этом. Ни зафиксированная "явка", ни нарисованный "результат" не соответствуют реальной активности жителей полуострова, заявил Глава государства.

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