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Президент запевнив, що “безвіз” Україні не призупинять

Київ • УНН

 • 7497 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко заявив, що безвізовий режим з ЄС для України не буде призупинений. Про це він сказав під час прес-конференції на тему “Виклики — 2018”, передає кореспондент УНН.

“Я прошу не слухайте тих, хто намагається накаркати про призупинення „безвізу“. Це теж саме коло прогнозистів, які пророчили, що нам його ніколи не дадуть”, — наголосив він.

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Раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що у його команді йде обговорення щодо закріплення у Конституції норм щодо ступу України до ЄС та НАТО.

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