Президент запевнив, що “безвіз” Україні не призупинять

“Я прошу не слухайте тих, хто намагається накаркати про призупинення „безвізу“. Це теж саме коло прогнозистів, які пророчили, що нам його ніколи не дадуть”, — наголосив він.

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Раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що у його команді йде обговорення щодо закріплення у Конституції норм щодо ступу України до ЄС та НАТО.